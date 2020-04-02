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После нескольких дней укрепления, гривня сдала позиции: Курс валют от НБУ

Доллары США. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Доллар подорожал на 12 коп., евро - на 6 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, на 2 апреля доллар составляет 27,75 грн, евро - 30,32 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,351 грн.

Следовательно, главный банк Украины по сравнению с предыдущим рабочим днем повысил курс доллара на 12 коп., евро подорожал 6 коп.

Напомним, накануне Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют на уровне 28,62 грн за доллар и 30,25 грн за евро.

 

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