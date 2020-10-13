После кратковременного роста гривня снова перешла к падению: Курсы валют от НБУ

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Доллар подорожал на 4 коп., евро — на 6 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 13 октября доллар составляет 28,24 грн, евро — 33,33 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,367 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара увеличился на 4 коп. Евро подорожал на 6 коп.

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Напомним, Национальный банк Украины накануне установил курс гривни относительно иностранных валют на уровне 28,20 грн за доллар и 33,27 грн за евро.