Введения пошлин на импорт топлива из России позволит "Укртатнафте" увеличить прибыль, а на рынке возникнет дефицит топлива, - Рябцев

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В начале июля "Укртатнафта" обратилась в Минэнерго с просьбой ввести пошлины на импорт ДТ из России

Введение пошлин на импорт дизельного топлива из России позволит ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) повысить собственную прибыль и увеличить свою долю на топливном рынке.

Об это сообщил директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, передает Главком.

"Компания в случае введения соответствующих санкций получит, естественно, от этого в дальнейшем прибыль и перераспределение рынка в свою сторону", - сообщил эксперт.

По его мнению, в случае введений пошлин рынок может столкнуться с дефицитом топлива и проистекающими из этого негативными последствиями.

Избежать этого, по словам Рябцева, можно получив от инициатора введения пошлин – компании "Укртатнафта" - гарантий бесперебойного снабжения рынка топливом в случае сокращения импорта.

"Имеется в виду без ажиотажных всех этих накруток и всяких прочих. И в том объеме, который равен возможному объему сокращения поставок. То есть, это должно быть обязательным условием введения любых пошлин, любых заграждений, любых квот, любых похожих ограничений на рынке", - отметил Рябцев.

Напомним, в начале июля "Укртатнафта" обратилась в Минэнерго с просьбой ввести пошлины на импорт ДТ из России. Это уже вторая с начала этого года попытка "Укртатнафти" добиться введений пошлин.

21 февраля "Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргазвидобування", контролируемые группой "Приват", а также НАК "Нафтогаз України" потребовали немедленно ввести пошлину на дизельное топливо в размере 8,46% и к 2024 году повысить ее до 25,4%. Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономразвития решила не возбуждать антисубсидиционное расследование по импорту в Украину дизтоплива и сжиженного газа, то есть отказалась ввести пошлину.