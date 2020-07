Помпео анонсировал новые санкции США против "Северного потока 2"

Газопровод "Турецкий поток" тоже попадет под санкции

Государственный департамент США включит газопровод "Северный поток-2" в перечень проектов, которые попадают под санкции в рамках закона CAATSA. Под санкции попадет и другой газопровод - "Турецкий поток". Об этом на брифинге заявил, государственный секретарь США Майк Помпео.

По его словам, Госдеп обновляет руководство по CAATSA и распространяет действие этих санкций на "Северный поток 2 и вторую ветку "Турецкого потока".

"Эти действия подвергают риску применения санкций инвестиции или другие виды деятельности, связанные с этими российскими энергетическими экспортными трубопроводами", - сказал Помпео.

