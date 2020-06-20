Помощь в 1 млрд долларов от Всемирного банка: Украина ожидает первый транш в июле

Это говорит о том, что в Украине достаточно низкая производительность труда, и для этого существует целый ряд факторов shutterstock.com

Также Украина до конца года получит помощь от МВФ и Еврокомиссии

Всемирный банк предоставит Украине помощь в размере одного миллиарда долларов до конца года. Первый транш в 350 миллионов ожидается в июле. Об этом в интервью изданию Mind сообщил министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, в этом году ожидается помощь и Международного валютного фонда и Европейской комиссии.

"По внешним источниках, то предполагается получение нескольких заимствований. Прежде всего, это выплаты МВФ, до конца 2020-го (первый транш - 2,1 млрд долларов, сумма второго и третьего - 1,4 млрд долларов). Также планируем получить макрофинансовую помощь от Европейской комиссии (объем 1,2 млрд евро + 0,5 млрд евро), а еще 1 млрд долларов от Всемирного банка до конца 2020 года (в июле поступит 350 млн долларов)", - сказал Марченко.

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Ранее Всемирный банк предполагал, что введение масштабных и быстрых мер в связи с пандемией коронавирус привело к серьезному сокращение мировой экономики.