Получит ли Украина очередной транш МВФ до конца года: В "Слуге народа" рассказали о переговорах в Вашингтоне

Даниил Гетманцев Фото - скриншот

В США отправился глава Нацбанка

Переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) относительно следующего транша для Украины продолжаются. Участие в них принимает председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко, который отправился в Вашингтон, чтобы встретиться с представителями МВФ.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины от партии "Слуга народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Парламентарий убежден, что Украина достигнет результатов во время переговоров с МВФ.

"Шевченко Кирилл поехал в Вашингтон, чтобы встретиться с представителями Международного валютного фонда. Переговоры сейчас продолжаются. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть то, что транш будет еще в этом году. Чем дальше, тем, скажем так, возможностей для этого остается все меньше. И, к сожалению, то, что главный банкир страны взял на себя инициативу в переговорном процессе, говорит о том, что, к сожалению, Министерство финансов не достигло достаточных результатов. Однако мы верим в то, что так или иначе мы достигнем результата. Мы получим сначала миссию МВФ, а потом получим очередной транш. Это не является победой, бесспорно, но это является вынужденным шагом", – сказал народный депутат.

Напомним, недавно министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украина выполнила уже 4 из 10 структурных маяков меморандума с Международным валютным фондом, а еще два - находятся на завершающем этапе.

Как сообщалось, глава НБУ Кирилл Шевченко во время встречи в США с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером заявил, что Украина готова к работе миссии Международного валютного фонда в кратчайшие сроки.