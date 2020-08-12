Половина населения находится в коридоре между минимальной и средней зарплатой, - ГНС

Алексей Любченко Фото из открытых источников

Он заявил, что поднятие зарплаты на 40% является реальным

Повышение минимальной заработной платы на 40% является вполне реальным. Об этом в интервью изданию LB.ua рассказал глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко.

По его словам, в прошлом году меньше минимальной зарплаты 4173 грн получали 3,5 млн человек, то есть четверть. Больше средней зарплаты 10 500 грн получали столько же – 3,6 млн человек, также четверть. То есть половина населения находится в коридоре между минимальной и средней зарплатой.

"Как я говорил полтора месяца назад, мы налоги с налогов берем. Украинское ноу-хау придумали - зарплата в себестоимости. Если у нас 18% налога на доходы физических лиц плюс 22% ЕСВ – это 40% нагрузки. Военный сбор не трогаю – это святое. Можно до 30% снизить и добрать 2-3% налогом с продаж и все. Разгрузить бизнес и забрать налоги на конечном пункте", – отметил Алексей Любченко.

По словам главы ГНС, снижение нагрузки на 10% позволит разгрузить фонд оплаты труда. Зато компенсировать эти средства можно, в частности, за счет контроля за налогообложением иностранных доходов и доходов от сдачи имущества в аренду. Так, например, есть граждане, которые имеют в собственности по 10 и более квартир, а таких около 3 тыс. однако не все из них декларируют полученный доход от сдачи в аренду имущества.

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Ранее сообщалось, что в конце августа этого года Верховная Рада Украины может собраться на внеочередную сессию, на которой депутаты планируют внести изменения в государственный бюджет для повышения минимальной зарплаты до 5000 гривен.