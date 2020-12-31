Половина бюджета-2021 направлена на выплату долгов: Социальная политика в Украине загнана в тупик, – Кацман

Владимир Кацман Фото из открытых источников

Четверть бюджета предусмотрена на силовые ведомства, а на социальную часть остались крохи

К сожалению, в украинском государстве социальная политика загнана в тупик, потому что в Государственном бюджете на 2021-й год большую часть денег предусмотрели на долги.

Об этом в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

"К сожалению, в нашем государстве социальная политика загнана в тупик, потому что мы в бюджете на 2021-й год половину, даже большую часть денег, предусмотрели на долги. Еще четверть бюджета предусмотрена на силовые ведомства. А на социальную часть государства остается мало-мало, совсем крохи. Вот за это надо прежде всего корить наших социальных работников", – сказал Владимир Кацман.

Кроме этого политический эксперт отметил, что социальную политику провалила прежде всего пропрезидентская сила – партия "Слуга народа". По словам эксперта, ярким примером является высказывание Галины Третьяковой относительно "детей низкого качества", которые не соответствуют здравому смыслу.

"Я просто не представляю, как может произносить это человек, у которого есть свои дети, который, в принципе, принадлежит к прекрасному полу, который должен соответствовать образу защитника социальной части нашего государства. Вот это не надо забывать", – прокомментировал Владимир Кацман.

Напомним, в мае во время вебинара председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что некоторые необеспеченные семьи могут рожать детей для того, чтобы получить материальную помощь.

При этом, по ее словам, в таких семьях могут рождаться дети "очень низкого качества", которые в будущем тоже "садятся на государственные средства". Она также привела примеры стран, где предлагают стерилизовать безработных женщин.