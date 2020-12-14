Политолог назвал партии, с которыми "слуги народа" могут договориться для голосования за Госбюджет-2021

Телеканал ZIK

"Слуга народа" в последнее время не принимает решения 226 голосами, что свидетельствует о расхождении в середине фракции

Для голосования за Госбюджет-2021 "Слуга народа" может искать дополнительные голоса в "Батькивщине", "Доверии" и группе "За будущее".

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил политолог Алексей Якубин.

Политолог отметил, что в отличие от прошлого года, голосов исключительно "Слуги народа" за принятие проекта о Государственном бюджете на 2021-й год у ВРУ нет.

По словам Якубина, с одной стороны это связано с уменьшением финансирования округов, которые представляют нардепы, а с другой – "Слуга народа" в последнее время не принимает решения 226 голосами, что свидетельствует о расхождении в середине фракции.

Следовательно, предполагает эксперт, в парламенте "Слуга народа" будет искать дополнительные голоса из других партий и депутатских групп.

"Мы можем отбросить, кто точно не будет голосовать. То есть Юрий Бойко с "Оппозиционной платформы - За жизнь" заявил, что они не будут голосовать. "Европейская солидарность" говорит о антисоциальном бюджете, что не соблюдены нюансы с медициной и так далее. Насчет ЕС, как я понимаю, что тоже нет. Так же это касается и "Голоса"", – отметил Якубин.

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Поэтому есть высокая вероятность, продолжил гость ток-шоу, что "Слуга народа" будет договариваться с "Батькивщиной", "Доверием" и группой "За будущее".

"Мы видим, что идут переговоры с "Батькивщиной", я не исключаю, что как и в первом чтении они могут дать голоса. Депутатская группа "Доверие" – большая доля вероятности. По поводу "За будущее" – здесь открытый вопрос. Но вопрос в другом – насколько этот бюджет будет помогать нам выйти из кризиса", – прокомментировал Алексей Якубин.

Напомним, Кабинет министров Украины подготовил проект государственного бюджета-2021 ко второму чтению. В частности, в доработанном документе доходы предусмотрены в сумме 1 трлн 92 млрд грн, а расходы — в сумме 1 трлн 328 млрд грн.

Раньше Министерство финансов Украины сообщило, что завершило переговоры с Международным валютным фондом относительно параметров проекта государственного бюджета на 2021 год.