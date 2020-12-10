Пока у населения есть деньги, Украину рассматривают как рынок употребления, когда не будет - всем наплевать, - Бондаренко о торговле с ЕС

Елена Бондаренко Скриншот видео

Тем, кто окружает Украину, выгодно сокращение украинского производства

Пока у населения есть хоть какие-то деньги, Украину в ЕС рассматривают исключительно как рынок употребления. Как только денег не будет – всем плевать!

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все-украинцы" на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины нескольких предыдущих созывов Елена Бондаренко.

Гостья ток-шоу отметила, что Украине достаточно сложно конкурировать с другими странами на экономическом рынке, в частности из-за того, что украинские товары не попадают в стандарт-систему Европейского Союза. Поэтому в ЕС Украину точно не ждут.

А для того, чтобы модернизировать собственное производство, добавила Елена Бондаренко, Украине необходимо 160 миллиардов долларов, а для поиска новых рынков сбуду нужно "выгрызать пошагово интересы своей Родины, в данном случае – нашего собственного производителя".

"Сейчас нам сократили нашу экономику и производство до шагреневой кожи все. Потому что всем, кто нас окружает, это выгодно. Выгодно, потому что мы таким образом не составим никому конкуренцию. И действительно, нас рассматривают исключительно как рынок потребления пока у населения водятся хоть какие-то деньги. Как только не будет – всем наплевать! Разворовали, зачистили и пошли дальше. Поэтому, когда мы слышим сказки о торговле с ЕС, их точно рассказывают некомпетентные люди. Они совсем не разбираются в реальности", – прокомментировала екс-нардеп Бондаренко.

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Напомним, руководитель Молодежного крыла "Оппозиционной платформы – За жизнь" Артем Марчевский заявил, что Украина не может поставлять свои продукты в ЕС даже, если производит их в значительном количестве. Все из-за того, что экономика Евросоюза построен по квотному принципу, а Украина - одна из последних в этом списке.