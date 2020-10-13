Поднимайте по 100 грн в месяц – тогда инфляции не будет, – Охрименко о минимальной зарплате и пенсии

Александр Охрименко Фото - скриншот

Добавить сразу тысячу к минимальной зарплате – это много, говорит эксперт

Пенсии или минимальную зарплату нужно повышать не резко, а по 100 грн в месяц – тогда инфляции не будет.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Эксперт, комментируя предложение представителей монобольшинства отложить повышение минимальной заработной платы до 6,5 тысячи гривен, напомнил, что ранее он прогнозировал, что повышение минимальной заработной платы до 6 тысяч гривен с нового года не произойдет.

"Там очень большой рост. Просто если бы добавить 300-500 грн, то реально, а сразу тысячу – многовато... Можно было бы запланировать, например, так: с 1 января – 5300 грн, с 1 апреля – 5500 грн, потом можно 6000 грн, потом – 6500 грн. Так сработает. Не надо резко. Это мы про зарплату, а время от времени меня спрашивают, как можно пенсии поднять. Говорю: да поднимайте по 100 грн в месяц, и тогда, действительно, инфляции не будет", – сказал Александр Охрименко.

Новости по теме: Госстат зафиксировал снижение средней зарплаты украинцев на 358 гривен

Напомним, председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что отложил бы повышение минимальной зарплаты до 6,5 тысяч гривен с 1 июля 2021 года на 1 декабря 2021.

Ранее в Министерстве образования и науки заявляли, что повышение зарплат учителей не отменили, а отсрочили, поскольку в госбюджете не хватает 50 млрд грн, необходимых для такого шага.