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Под контролем государства должны остаться 300 из 3 тысяч предприятий, - Шмыгаль

Глава правительства Украины Денис Шмигаль Фото из открытых источников

Глава Кабмина подчеркнул, что правительство не может управлять таким большим количеством предприятий

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о стратегии правительства относительно приватизации, которая предусматривает, что под контролем государства останутся 300 из трех тысяч предприятий, которые существуют в Украине. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В частности, глава Кабмина подчеркнул, что "ни одно украинское правительство не смогло эффективно управлять таким количеством предприятий". В связи с этим в стране планируют провести приватизацию, которая будет происходить с помощью методики расчета концессионных платежей.

"Частные компании инвестируют средства, создают дополнительные рабочие места для украинцев, а на замену получают справедливую долю прибыли от такой совместной работы с государственным предприятием", — пояснил Шмыгаль. 

В то же время министр подчеркнул, что в собственности государства должны остаться не более 300 предприятий, чтобы правительство могло эффективно управлять ими.

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"Видим, что это именно то количество, тот баланс и оптимальный вариант, когда правительство будет продолжать через различные предприятия выполнять свои обязательства перед украинцами", — отметил премьер.

Напомним, перед этим Денис Шмыгаль разъяснил, что будет основными условиями приватизации государственных компаний в Украине. В то же время он добавил, что этому процессу будут подлежать не все предприятия. 

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