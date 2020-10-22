Почти 30 лет украинский народ дурили относительно земельной реформы, за это время разворовано 5 млн га, - Зеленский

Владимир Зеленский во время интервью " осень-2020: победы и вызовы" Офис президента

По словам президента, политики выступали против введения свободного оборота земли, поскольку они через "серые" схемы разворовывали эту землю

Политики старого поколения много лет пугали украинский народ земельной реформой не давая людям права свободно распоряжаться своей землей. За это время с 7 млн га сельскохозяйственных земель в государственной собственности осталось чуть более 2 млн га, еще 5 млн га просто украли. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Осень-2020: победы и вызовы, передает пресс-служба Офиса президента.

"На прошлой неделе я подписал указ о передаче более 2 млн га земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность, и теперь объединенные территориальные общины смогут направлять средства от землепользования на свое развитие – строить дороги, ремонтировать школы, садики.

Мы успели 2 миллиона гектаров моим указом передать ОТГ. И теперь они будут отвечать за использование этой земли, за наполнение местного бюджета. И это правильно", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Он отметил, что на протяжении последних почти 30 лет украинские политики выступали против введения свободного обращения Земли и врали народу о том, что так вроде бы защищают украинский плодородный чернозем от продажи иностранцам, но на самом деле они через "серые" схемы разворовывали эту землю.

"Мы проанализировали, как, простите на слове, "промывали" мозг людей относительно земельной реформы. Потом мы сменили главу Госгеокадастра, который сразу открыл все цифры - 5 миллионов га украли. Осталось чуть больше 2 миллионов га земель. Всего было семь миллионов гектаров. Где еще пять? Их украли", - отметил Президент.

По его словам, часть людей, причастных к хищению сельхозземель, и сейчас находится в Верховной Раде Украины.

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Напомним, народные депутаты приняли закон о продаже земли - проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения №2178-10 поддержали 259 парламентариев, голосование состоялось 31 марта в 00:42.

Но в Верховной Раде заблокировали подписание законопроекта о рынке земли, принятого парламентом в ночь на 31 марта, зарегистрировав постановления об отмене результатов голосования.

Впоследствии, на внеочередном заседании 13 апреля народные депутаты разблокировали подписание законопроекта О рынке земли. Парламент рассмотрел и отклонил 13 постановлений об отмене закона.

28 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли.