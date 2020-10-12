По сравнению с 2013 годом украинцы платят за отопление в пять с половиной раз больше, - эксперт

Фото из открытых источников

Государство оставляет граждан наедине с вопросами централизованного теплоснабжения и снабжения горячей воды, отметил Валентин Землянский

Украинцы платят за отопление в пять с половиной раз больше по сравнению с тарифами в 2013 году.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.

Эксперт, комментируя инициативу правительства по передаче права устанавливать тарифы на тепловую энергию, горячую воду, водоснабжение и водоотведение от НКРЭКП к власти на местах, отметил, что такое решение – это фактически похороны централизованного теплоснабжения и горячей воды, потому что ни одна местная власть не будет развивать эту сферу, а прежде всего будет заботиться о собственных рейтингах и пытаться удержать тарифы, которые есть на сегодня. Валентин Землянский констатировал, что, таким образом, государство продолжает самоустраняться из ключевых сфер жизнеобеспечения украинских граждан.

"Оно ушло с так называемого рынка газа, оставив нас один на один с поставщиками, не дав никаких инструментов защиты. Теперь оно оставляет один на один, собственно говоря, с вопросами теплоснабжения и поставок горячей воды - централизованных", – отметил эксперт.

Валентин Землянский отметил, что единственное, что государство оставляет централизованным, – это помпу по перекачке денег, поскольку НАК "Нафтогаз Украины" будет поднимать стоимость газа.

"У нас 80% себестоимости - это газ. Соответственно, мы начали платить за отопление, боюсь сейчас ошибиться, в пять с половиной раз больше по сравнению с благословенным 2013 годом", – добавил Валентин Землянский.

Как сообщали, Кабинет министров принял законопроект, которым право устанавливать тарифы на тепловую энергию, горячую воду, водоснабжение и водоотведение предлагается передать от НКРЭКУ к власти на местах.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада не смогла проголосовать за законопроект о новом механизме установление тарифов на коммуналку.