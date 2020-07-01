Плюс 91 гривна: В Украине вырос размер прожиточного минимума

Прожиточный минимум увеличивается, правда, совсем, символически Фото из открытых источников

Автоматически был пересчитан размер минимальной пенсии и ряда соцвыплат

С сегодняшнего дня, 1 июля, в Украине повышается размер прожиточного минимума, соответственно вырастет размер социальной помощи, которая к нему привязана. Это происходит в соответствии со статьей 7 закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Так, с 1 июля прожиточный минимум на одного человека в месяц составит 2118 грн (с 1 января был 2027 грн.). То есть на 91 грн больше.

Для детей до 6 лет он составит 1859 грн (был 1779 грн), для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2318 грн (2218 грн), для трудоспособных лиц – 2197 грн (2102 грн), для лиц, утративших трудоспособность –1712 грн (1638 грн).

При этом стоит заметить, что после увеличения прожиточного минимума в Украине вырастет и размер минимальной пенсии.

Так, с 1 июля 2020 минимальная пенсия будет составлять 1 712 грн (на 74 грн больше). Кроме того, с этого дня возрастет и надбавка пенсионерам за стаж — ежемесячная доплата для тех, кто имеет стаж более 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины). Она составляет 1% минимальной пенсии за каждый дополнительный год (до июля это было 16,38 грн, а с 1 июля — 17,12 грн).

Также с первого дня июля вырастет:

максимальный размер пособия по безработице - до 8788,00 гривен (4 прожиточные минимумы)

минимальный размер алиментов для детей до 6 лет – не менее 929,50 грн (был 889,50 грн), а для детей от 6 до 18 лет не менее 1159,00 грн (был 1109 грн).

пособие одиноким матерям, оно составит для детей до 6 лет – 1 859 грн, от 6 до 18 лет – 2318 грн, от 18 до 23 лет (если ребенок учится на стационаре в ВУЗЕ) – 2197 грн.

размер пособия лицами, которые ухаживают за больным ребенком. Эта помощь предоставляется в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С 1 июля она составляет 1712 грн.

Кроме того, увеличится помощь малообеспеченным семьям. С 1 июля размеры прожиточных минимумов для начисления этой помощи для трудоспособных лиц – 549,25 грн (525,50 грн), для лиц, утративших трудоспособность, и инвалидов – 1712 грн (1638 грн), для детей до 6 лет –2416,70 грн (1512,15 грн), для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 3013,40 грн (1885,50 грн), для детей в возрасте от 18 до 23 лет (при условии обучения) –2856,10 грн (1786,70 грн).

На каждого ребенка, который входит в состав малообеспеченной семьи, установлены следующие доплаты: на ребенка до 13 лет – 250 грн, от 13 до 18 лет – 500 грн.

Также увеличатся выплаты для инвалидов с детства 1 группы (подгруппа А) – 3516,48 грн (3364,64 грн), подгруппа Б – 2568,00 грн (2457 грн), инвалидов с детства II группы – 1712 грн (1638 грн), III группы – 1712 грн (1638 грн).

Кроме того, возрастет помощь малообеспеченному лицу, которое ухаживает лицо с инвалидностью І или II группы (психические расстройства). С 1 июля максимальный размер этой помощи составит 2118 грн (2027 грн).

Напомним, накануне в Госстате заявили, что в мае текущего года средняя зарплата в Украине выросла на 3% по сравнению с прошлым годом, в "реальном" измерении — на 1,4%. Об этом сообщает Государственная служба статистики. В частности, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в мае 2020 г. составила 10 542 грн, что в 2,2 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн).