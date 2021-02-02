Плюс 2 гривны к цене: В Украине снова начали дорожать бензин, дизель и автогаз

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Сейчас А-95 стоит 26,47 гривен, дизель - 25,86 гривен, а автогаз больше 13 гривен

За последние несколько дней бензин и дизель на многих АЗС подорожали от 20 копеек до гривны за литр, а на некоторых - сразу на 2 гривны. Автогаз уже стоит больше 13 гривен, хотя еще недавно продавался по 12 гривен. Это уже не первая волна ценовых экспериментов, передает Страна.

Как отмечается, в декабре 2020 года в Украине на 10% подорожали практически все виды автомобильного топлива, что тогда поясняли ростом нефтяных котировок. В январе этого года ценники опять выросли. "После затяжных новогодних праздников многие АЗС начали пополнять запасы, возник повышенный спрос, и оптовики подняли цены", — пояснил руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцев.

По его словам, ценники переписывают "по инерции", хотя фактически объективных причин для этого нет, ведь ни скачков нефтяных котировок, ни валютных качелей (а именно цена на нефть и курс доллара определяют стоимость бензина) не наблюдается.

В свою очередь, руководитель консалтингового агентства "А-95" Сергея Куюн заверил, за последние месяцы автомобильное топливо на опте подрожало на 4 гривны за литр, а в рознице - только на 2 гривны. Так что у заправщиков есть еще "зазор" в 2 гривны, и, скорее всего, они попытаются втиснуть его в ценники.

По данным агентства "А-95", за прошедшие выходные, с 29 января по 1 февраля, цены на бензин и дизель на многих заправках повысились от 20 копеек до гривны на литре. В частности, в сети WOG топливо подорожало на 50 копеек (бензин - до 29,99 гривен, дизель — до 28,99 гривен). На заправках Glusco цены повысились на 40 копеек (бензин - до 27,75 гривен, дизель — до 26,75 гривен). AMIC, "БРСМ-Нафта", UPG, Motto, Mango и другие повысили ценники на 10-60 копеек за литр.

Но больше всего топливо подорожало на АЗС, которые принято считать подконтрольными группе "Приват", скажем, "Авиас", ANP, "Укрнафта" и др. И за минувшую неделю они повысил ценник сразу на 2 гривны за литр - сначала 28 января (на гривну), а затем - 30 января (еще на гривну).

За счет ценовых экспериментов крупных сетей в среднем по стране всего за пару дней бензин и дизель подорожали на 53 копейки на литре: А-95 - до 26,47 гривен, дизель — до 25,86 гривен.

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Сергей Куюн добавил, что АЗС "Привата" достаточно долго не реагировали на общий рыночный тренд - повышение цен на бензин и дизель, которые начался еще в прошлом году и был связан с подорожанием нефтепродуктов.

"С октября пошли в рост нефтяные котировки - с 37 долларов они взлетели на январь этого года до 55 долларов за баррель. В итоге нефтепродукты в опте подорожали в среднем на 4 гривны. Многие АЗС также начали поднимать ценники, но аккуратно - на 1-2 гривны за литр. Но станции "Привата" тогда взяли паузу. Отчасти потому, что они торгуют ресурсом "Укртатнафты", там своя переработка и достаточно длинное сырьевое плечо - до полутора месяцев. В январе идет переработка еще ноябрьской, более дешевой нефти. Это позволяло удерживать ценники, когда другие их повышали", — сказал руководитель "А-95".

Стоит отметить, что бензин в среднем по стране может подтянуться к ценнику 28,5 гривен, а дизель — к 27,8 гривен. А на некоторых АЗС и бензин и дизель могут перешагнуть психологическую отметку в 30 гривен за литр.

Эксперты подчеркивают, что даже сейчас на рынке немало сравнительно недорогих предложений можно найти бензин, минимум, на гривну дешевле, но на "хитрых" АЗС.

"В последнее время активизировались "серые" АЗС. После прошлогодней зачистки рынка этот сегмент восстановился, как минимум, на две трети. Мы со всей страны получаем сигналы, что открываются нелегальные заправки", — заявил Куюн.

Геннадий Рябцев добавил, что нелегалы продают порядка миллиона литров бензина и дизеля в год. При этом "левое" топливо продается и на АЗС, которые работают официально.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали рост цен на бензин вслед за подорожанием нефти на мировой рынках. В частности, топливо марки А-95 ведущих операторов подорожало на WOG - на 0,50 грн, ОККО - на 0,50 грн, UKRNAFTA - на 1 грн, АМИС - на 0,33 грн, SHELL - на 0,20 грн, SOCAR - на 0,50 грн, UPG - на 0,70 грн.