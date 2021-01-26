Платежки за газ со сниженной ценой украинцы получат с марта, - Витренко

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко Фото из открытых источников

В Украине нет юридического механизма, который позволил бы снизить тариф задним числом, с января

Жители Украины получат платежки за газ со сниженной ценой в марте, ведь новый тариф начнет действовать с февраля 2021 года. Об этом сообщил временный исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко в интервью "Экономической правде".

"Сниженные платежки за февраль придут только в марте. Кстати, если бы мы ничего не сделали, то за февраль в марте украинцы получили бы еще большие платежки, примерно на четверть", – отметил глава Минэнерго.

Новости по теме: В Нафтогазе заявили, что сменить поставщика газа можно будет в отделении почты

Витренко добавил, что объективно цена на газ в 6,99 грн за кубометр могла быть уже в январе. Однако, в Украине нет юридического механизма, который позволил бы отрегулировать тариф задним числом.

По его словам, Нафтогаз и другие участники рынка газа закупали топливо летом по более низкой цене, чем 6,99 гривен за кубометр. Кроме того, Укргаздобыча добывает газ с меньшей себестоимостью, чем установленный тариф. Однако, что касается независимых поставщиков, то ситуация зависит от того, насколько коммерчески грамотным было их поведение в течение года, пояснил Витренко.

Напомним, недавно в правительстве приняли постановление об уменьшении цены на газ для населения до 6,99 гривен за кубометр. Позже Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизила предельный тариф на распределение газа до 1,79 грн за кубометр.