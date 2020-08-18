План доходов госбюджета в первом полугодии не выполнен на 38 млрд гривен, - Счетная палата

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В ведомстве отметили углубление негативных тенденций в экономике

Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что в первом полугодии 2020 года план доходов в государственный бюджет не выполнен на 38 млрд гривен, а план расходов - на 51 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, подводя итоги о выполнении закона о государственном бюджете в первом полугодии, Пацкан отметил углубление негативных тенденций в экономике, в частности: снижение реального ВВП на 6,7% (в I квартале – на 1,3%); снижение выпуска промышленной продукции на 8,3% (в I квартале – на 5 %); снижение импорта товаров и услуг на 19,7% (в I квартале – на 4,8%); уменьшение кредитования и отток прямых иностранных инвестиций.

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По поводу недополучения госбюджетом доходов, то Пацкан объяснил, что правительство в конце марта изменило прогноз среднего обменного курса гривни с 27 до 30 грн за долл. США. Тогда как фактически в январе–июне средний обменный курс составил 25,98 грн за долл. США, то есть на 13,4% меньше прогнозного. Только за счет этого недополучено 25,5 млрд грн доходов.

"Уменьшенный на 77 млрд грн план на I полугодие расходов общего фонда государственного бюджета не выполнен на 51 млрд грн, или 9,5%. Это является следствием несоблюдения распорядителями средств требований Бюджетного кодекса относительно сроков утверждения паспортов бюджетных программ, экономии расходов на обслуживание государственного долга и незавершения процедур закупок", – подчеркнул глава Счетной палаты.

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Что касается общего объема государственного и гарантированного государством долга, то он за шесть месяцев 2020 года увеличился на 13,6% – до 2,3 трлн гривен. При этом 60% суммы роста произошло за счет девальвации с начала года гривни к иностранным валютам.

"Расходы на погашение и обслуживание долга составили 220 млрд грн, или почти треть общих расходов госбюджета в I полугодии 2020 года, что уменьшило финансовые возможности для реализации других бюджетных программ", – подытожил Пацкан.

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Напомним, ранее в Госстате заявили, что показатель реального ВВП во II квартале 2020 года уменьшился на 11,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.