Плачкова: Власть ничего не делает для реального сектора экономики, поэтому в Украине растет безработица

Народный депутат Украины Татьяна Плачкова Фото из открытых источников

Для создания рабочих мест нужны государственные программы, подчеркнула народный депутат

Власть ничего не делает для реального сектора экономики, поэтому в Украине растет уровень безработицы. Кроме того, нет государственных программ по созданию рабочих мест.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявила народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Татьяна Плачкова.

Народный депутат напомнила об обещаниях власти по созданию новых рабочих мест и констатировала, что они не выполнены, что свидетельствует о том, что у этих людей не было понимания, что они говорят, а также плана реализации сказанного.

"Они "продавали" это украинцам, но ничего не делали для реального сектора экономики", – отметила Татьяна Плачкова и подчеркнула, что именно поэтому в Украине увеличивается уровень безработицы.

"Для того, чтобы создавать рабочие места, например, на агропредприятиях, необходима конкретная государственная программа, шаги - раз, два, три... То есть, если у вас здесь не получилось, мы вам поможем, если у вас нет денег, мы даем вам вот такие кредитные условия. Этого в нашем государстве не происходит, к сожалению, поэтому все эти лозунги, заявления нашего премьер-министра и, к сожалению, президента предвыборные - это не более, чем пиар-акция. Не было у нас 500 тысяч рабочих мест, более того, мы видим постоянный рост безработицы", – сказала Татьяна Плачкова.

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Напомним, в Государственной службе статистики сообщили, что уровень безработицы в Украине во втором квартале этого года увеличился с 8,6% до 9,9% и составлял 1,7 млн человек.

Как сообщили в Государственном центре занятости, в Украине по состоянию на 12 октября официально зарегистрированы 427 тысяч безработных.