Плачкова: Власть ничего не делает для реального сектора экономики, поэтому в Украине растет безработица
Для создания рабочих мест нужны государственные программы, подчеркнула народный депутат
Власть ничего не делает для реального сектора экономики, поэтому в Украине растет уровень безработицы. Кроме того, нет государственных программ по созданию рабочих мест.
Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявила народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Татьяна Плачкова.
Народный депутат напомнила об обещаниях власти по созданию новых рабочих мест и констатировала, что они не выполнены, что свидетельствует о том, что у этих людей не было понимания, что они говорят, а также плана реализации сказанного.
"Они "продавали" это украинцам, но ничего не делали для реального сектора экономики", – отметила Татьяна Плачкова и подчеркнула, что именно поэтому в Украине увеличивается уровень безработицы.
"Для того, чтобы создавать рабочие места, например, на агропредприятиях, необходима конкретная государственная программа, шаги - раз, два, три... То есть, если у вас здесь не получилось, мы вам поможем, если у вас нет денег, мы даем вам вот такие кредитные условия. Этого в нашем государстве не происходит, к сожалению, поэтому все эти лозунги, заявления нашего премьер-министра и, к сожалению, президента предвыборные - это не более, чем пиар-акция. Не было у нас 500 тысяч рабочих мест, более того, мы видим постоянный рост безработицы", – сказала Татьяна Плачкова.
Напомним, в Государственной службе статистики сообщили, что уровень безработицы в Украине во втором квартале этого года увеличился с 8,6% до 9,9% и составлял 1,7 млн человек.
Как сообщили в Государственном центре занятости, в Украине по состоянию на 12 октября официально зарегистрированы 427 тысяч безработных.