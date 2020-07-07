"Пирамида" ОВГЗ: Бывший глава НБУ говорит о необходимости аудита

Владимир Стельмах Скриншот видео

Владимир Стельмах заявил, что аудит позволит посмотреть, кто играл на этом рынке

Следует привлечь специалистов и провести аудит эффективности деятельности по облигациях внутреннего государственного займа.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил председатель Национального банка Украины в 1999-2003, 2005-2010 годах Владимир Стельмах.

Ведущая программы Наташа Влащенко поинтересовалась мнением гостя относительно облигаций внутреннего государственного займа, отметив, что немало экспертов говорят о том, что это – финансовая "пирамида".

Владимир Стельмах считает, что следует привлечь специалистов и провести аудит эффективности такой деятельности.

"И можно посмотреть, кто играл на этом рынке. Депозитарий вел Национальный банк – он по закону должен вести – этих облигаций. Там можно посмотреть, куда они направлялись, через кого они продавались... Я не исключаю, что люди, у которых были свободные средства, могли закладывать и ждать срока и получить эти хорошие проценты", – говорит гость программы.

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Напомним, внефракционный народный депутат Антон Поляков заявил, что бывшая министр финансов Оксана Маркарова через схемы с ОВГЗ вывела сотни миллионов, в том числе и на свой с мужем банк, при этом не понесла за это никакой ответственности и спокойно себе сейчас отдыхает.

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