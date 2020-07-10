live
Новости » Экономика Читати новину українською

ПФУ направил 2,7 миллиарда гривен на финансирование повышенных пенсий

Фото из открытых источников

В ПФУ заявили, что в июле уже профинансировано пенсий на 14,8 млрд гривень

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) 9 июля направил на финансирование пенсий еще 2,7 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

"9 июля 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий июля. На пенсионные выплаты направлено 2,7 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Пенсионном фонде проинформировали, що с начала июля профинансировано пенсий на сумму 14,8 млрд гривен.

"Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке", - добавили в пресс-службе.

Новости по теме: В Ивано-Франковске из-за COVID-19 могут закрыть единственный сервисный центр Пенсионного фонда

Ранее сообщалось, что с 1 июля украинцам пересчитают пенсии из-за изменения размера прожиточного уровня. Минимальный размер пенсии должен возрасти с 1638 грн до 1712 грн.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Правительство утвердило порядок выхода из самоизоляции лиц, которые прибыли в Украину из стран "красной зоны" Минздрав ведет переговоры о закупке "Ремдесивира" для лечения COVID-19 Степанов рассказал о готовности Украины ко второй волне COVID-19 Более пяти тысяч украинцев ожидают трансплантации органов, - Степанов
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Местные выборы. Новые пленки Деркача. Мир на Донбассе | 09.07.20
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Национализм, как прикрытие: Пленки Порошенко |
Пленки Байдена-Порошенко. Местные выборы. Языковой вопрос | Ток-шоу
Дискуссия вокруг записей разговора Порошенко, Путина и Байдена. Языковой закон | Ток-шоу
Деркач обнародовал новые записи разговоров между людьми