ПФУ направил 2,7 миллиарда гривен на финансирование повышенных пенсий

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В ПФУ заявили, что в июле уже профинансировано пенсий на 14,8 млрд гривень

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) 9 июля направил на финансирование пенсий еще 2,7 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

"9 июля 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий июля. На пенсионные выплаты направлено 2,7 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Пенсионном фонде проинформировали, що с начала июля профинансировано пенсий на сумму 14,8 млрд гривен.

"Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что с 1 июля украинцам пересчитают пенсии из-за изменения размера прожиточного уровня. Минимальный размер пенсии должен возрасти с 1638 грн до 1712 грн.