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ПФУ начал финансирование пенсий за месяц

На пенсии за октябрь направлены первые 1,2 млрд гривен

Пенсии

 Фото из открытых источников

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) 1 октября 2020 года, в соответствии с утвержденным графиком начал финансирование пенсий за месяц. На пенсионные выплаты направлены первые 1,2 млрд гривен. Об этом сообщает прессслужба ПФУ.

"Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Фото из открытых источников

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Напомним, Министерство социальной политики составило информационный календарь повышений пенсий, которые состоятся в следующем 2021 году по результатам решений, принятых правительством. В частности, пенсии будут повышаться в пять этапов,

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