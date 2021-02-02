ПФУ начал финансирование пенсий за февраль

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На пенсионные выплаты направлены первые 700 млн гривен

Пенсионный фонд Украины сегодня, 2 февраля 2021 года, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий за месяц. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Как отмечается, на пенсионные выплаты направлены первые 0,7 млрд гривен.

"Выплата пенсий февраля 2021 года начнется 4 февраля 2021 года. Выплата пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее Министерство социальной политики составило информационный календарь повышений пенсий, которые состоятся в 2021 году по результатам решений, принятых правительством. В частности, пенсии будут повышаться в пять этапов.