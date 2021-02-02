live
Новости » Экономика Читати новину українською

ПФУ начал финансирование пенсий за февраль

Фото с открытых источников

На пенсионные выплаты направлены первые 700 млн гривен

Пенсионный фонд Украины сегодня, 2 февраля 2021 года, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий за месяц. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Как отмечается, на пенсионные выплаты направлены первые 0,7 млрд гривен.

"Выплата пенсий февраля 2021 года начнется 4 февраля 2021 года. Выплата пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Новости по теме: Накопительные пенсии для всех: Почему Минсоцполитики спешит с пенсионной реформой

Напомним, ранее Министерство социальной политики составило информационный календарь повышений пенсий, которые состоятся в 2021 году по результатам решений, принятых правительством. В частности, пенсии будут повышаться в пять этапов.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Мировой туризм вернется к докоронавирусному уровню не раньше 2023 года, - ООН Старинные крепости, живописные пейзажи и национальные заповедники: Топ самых интересных мест, которые стоит посетить в Хмельницкой области От "Острова любви" до "Каменного села": Чем может удивить туристов Житомир и область Куда поехать в Украине в 2021 году: Топ-15 самых интересных мест для туристов
Loading...

программы канала ZIK

Референдум по Донбассу и Крыму. Санкции против Китая. Рейтинги партий | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу
Жизнь без газа.
Литературная цензура. Крутое пике
Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Приостановление турборежима. Санкции на китайских инвесторов. Страна на грани | Ток-шоу