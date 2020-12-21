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Пересмотр алиментов: Как будут расти выплаты на ребенка в 2021 году

Фото из открытых источников

Пересмотр алиментов вызван ростом размера прожиточного минимума

С 1 января 2021 года размеры алиментов на детей останутся без изменений. Эти выплаты зависят от прожиточного минимума, а он с 1 января также останется без изменений, из-за того, что вырос с 1 декабря. Рост прожиточного минимума и, соответственно, алиментов на детей в 2021 году запланирован с 1 июля и 1 декабря. Об этом сообщает ТСН.

Согласно ч. 2 ст. 182 Семейного кодекса Украины предусматриваются различные размеры алиментов на детей, которые должны быть определены решением суда. В частности, минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка должен составлять не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Как отмечается, 50-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка с 1 января 2021 года (остался на уровне 1 декабря 2020 года):

  • для детей в возрасте до 6 лет - 960,50 грн;
  • для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 1197,50 грн.

С 1 июля 2021 года 50-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка составит:

  • для детей в возрасте до 6 лет - 1006,50 гривни;
  • для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 1255 гривен.

С 1 декабря 2021 года 50-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка будет составлять:

  • для детей в возрасте до 6 лет - 1050 гривен;
  • для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 1309 гривен.

Кроме того, если плательщик алиментов имеет достаточный заработок, то по решению суда устанавливается минимальный рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка в размере 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

С 1 января 2021 года (остался на уровне 1 декабря 2020 года) 100-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка:

  • для детей в возрасте до 6 лет - 1921 гривня;
  • для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2395 гривен.

С 1 июля 2021 года 100-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка:

  • для детей в возрасте до 6 лет - 2013 гривен;
  • для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2510 гривен.

С 1 декабря 2021 года 100-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка:

  • для детей в возрасте до 6 лет - 2100 гривен;
  • для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2618 гривен.

Новости по теме: В Украине ввели ежегодную индексацию размера алиментов

Напомним, 1 сентября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №3112, который вводит индексацию размера алиментов. За документ проголосовал 321 нардеп.

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