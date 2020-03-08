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Переговоры Украины с МВФ откладываются из-за смены правительства, - Bloomberg

МВФ

Инвесторы опасаются влияния олигархов на украинскую политику

Переговоры Украины с Международным валютным фондом могут быть отложены на неопределенное время из-за смены украинского правительства. Об этом сообщает Bloomberg.
 
Как отмечается, МВФ обеспокоен отставкой правительства Алексея Гончарука, который нравился инвесторам. В то же время  бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапку поддерживали на Западе. А теперь Международный валютный фонд опасается, что с новым правительством Дениса Шмыгаля в украинскую политику может вернуться влияние олигархов. У зв’связи с этим кредит в 5,5 миллиардов долларов задерживается на несколько месяцев.
 
 
В частности, в Oxford Economics отметили, что последние изменения в Кабинете министров могут увеличить риск провала запланированных реформ. В результате этого переговоры с Международным валютным фондом замедляются.
 
Напомним, ранее заслуженный экономист Украины Алексей Плотников заявлял, что с финансирование Международного валютного фонда надо выходить, ведь оно "развращает правительство".
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