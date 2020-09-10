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Пенсионный фонд утвердил показатель месячной зарплаты для исчисления пенсий

Показатель зарплаты в июле упал больше, чем на 1300 грн

Главком

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за июль 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Фейсбук.

Отмечается, что в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" этот показатель учитывается для исчисления пенсии. Так, в июле средняя зарплата в Украине составила 9837, 35 грн. В частности, это на 1360,13 грн меньше по сравнению с июнем 2020 года.

Напомним, недавно заместитель министра социальной политики Николай Шамбир заявил, что в сентябре этого года для 65-летних вырастет минимальная пенсия. Тогда он сообщал, что ресурсом для пенсионного фонда станет повышение минимальной заработной платы.

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Ранее сообщалось, что власти планируют с 2021 года ввести доплаты к пенсиям для людей старше 75 лет. Также в парламентском комитете по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов напомнили, что в 2020 году пенсионеры старше 80 лет дополнительно получили не только доплату в 1 тыс. грн, но и доплату в размере 500 грн в месяц к пенсии пожизненно.

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