Пенсионный фонд объявил о начале выплат пенсий за апрель
Деньги будут начислять на карту или доставят через почтальонов
С сегодняшнего дня, 2 апреля, Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий в соответствии с утвержденным графиком.
Об этом сообщили в ПФУ.
Всего на пенсионные выплаты направлено 1 596 млн гривен.
Также ПФУ обратился к пенсионерам с просьбой не выходить из дома без крайней необходимости, поскольку выплата пенсий будет осуществлена либо на счет в банке или же ее доставят почтальоны "Укрпочты".
"Не рискуйте своим здоровьем и жизнью", - добавили в Пенсионном фонде.
Как сообщалось ранее, в Пенсионном фонде пояснили, когда начнут выплачивать обещанную тысячу гривен пенсионерам.
Тем временем в Национальном банке Украины предложили выплачивать зарплаты и пенсии исключительно в безналичной форме.