live
Новости » Экономика Читати новину українською

Пенсионный фонд объявил о начале выплат пенсий за апрель

Иллюстративное изображение Фото из открытых источников

Деньги будут начислять на карту или доставят через почтальонов

С сегодняшнего дня, 2 апреля, Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий в соответствии с утвержденным графиком.

Об этом сообщили в ПФУ.

Всего на пенсионные выплаты направлено 1 596 млн гривен.

Также ПФУ обратился к пенсионерам с просьбой не выходить из дома без крайней необходимости, поскольку выплата пенсий будет осуществлена либо на счет в банке или же ее доставят почтальоны "Укрпочты".

Новости по теме: "Карантинные" деньги: Сколько получат украинские пенсионеры в апреле

"Не рискуйте своим здоровьем и жизнью", - добавили в Пенсионном фонде.

Как сообщалось ранее, в Пенсионном фонде пояснили, когда начнут выплачивать обещанную тысячу гривен пенсионерам.

Новости по теме: Льготы и выплаты пенсионерам и безработным: Какую социальную защиту могут получить граждане во время карантина?

Тем временем в Национальном банке Украины предложили выплачивать зарплаты и пенсии исключительно в безналичной форме.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Парад 9 мая в Минске пройдет вечером, Лукашенко хочет успеть в Москву Беларусь находится на пике заболеваемости, - Лукашенко Лукашенко о COVID-19: Лучше умереть стоя, чем жить на коленях Никаких чартеров, пусть там и сидят, - Лукашенко о белорусах за рубежом
Loading...

программы канала ZIK

Евгений Комаровский | Вирус атакует. Реформа медицины | Ток-шоу
Земля раздора. Реформа Супрун | Ток-шоу
Даниил Гетманцев | HARD Влащенко | 1.04.20
Второй этап медицинской реформы Супрун. Земельный вопрос | Ток-шоу
Олег Ляшко | HARD с Влащенко | 31.03.20
Святослав Олейник | HARD с Влащенко | 31.03.20