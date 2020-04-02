Пенсионный фонд объявил о начале выплат пенсий за апрель

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Деньги будут начислять на карту или доставят через почтальонов

С сегодняшнего дня, 2 апреля, Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий в соответствии с утвержденным графиком.

Об этом сообщили в ПФУ.

Всего на пенсионные выплаты направлено 1 596 млн гривен.

Также ПФУ обратился к пенсионерам с просьбой не выходить из дома без крайней необходимости, поскольку выплата пенсий будет осуществлена либо на счет в банке или же ее доставят почтальоны "Укрпочты".

"Не рискуйте своим здоровьем и жизнью", - добавили в Пенсионном фонде.

Как сообщалось ранее, в Пенсионном фонде пояснили, когда начнут выплачивать обещанную тысячу гривен пенсионерам.

Тем временем в Национальном банке Украины предложили выплачивать зарплаты и пенсии исключительно в безналичной форме.