Пасхальная корзина-2020: Цена зависит от региона, но самый дорогой - в Киеве

Пасхальная корзина из открытых источников

Стоимость корзины будет колебаться в пределах от 683 до 876 гривен. Средняя стоимость - 801 гривна

В этом году Пасхальная корзина, включающая в себя мясные продукты, сыр, яйца, паску, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, а также дополнительные продукты – помидоры, огурцы, яблоки и красное вино, обойдется, в среднем по Украине, 801 гривну. Об этом сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко.

По его словам, уже пятый год подряд самым дешевым пасхальная корзина будет в Тернопольской области – 683 грн, а самым дорогим – 876 грн – в Киеве.

"Это зависит от ценовых колебаний на продукты питания в областях Украины, связанных с подорожания молока, сливочного масла, муки и сахара, увеличение стоимости энергоресурсов для хлебопекарных предприятий, а также ситуативным всплеском цен на продукты на волне паники из-за введения карантина в связи с эпидемией коронавируса COVID-19", - пояснил эксперт.

По его словам, в западном регионе Украины Пасхальная корзина будет стоить:

в Тернопольской области – 683 грн;

в Волынской области - 713 грн;

в Ровенской - 716 грн;

в Черновицкой области - 725 грн;

на Закарпатье -726 грн;

во Львовской области - 727 грн;

в Ивано-Франковской области – 771 грн.

В центре и на севере Украины стоимость праздничного корзины составляет:

в Кировоградской –696 грн;

в Сумской -716 грн;

в Хмельницкой и Житомирской областях - 718 грн;

в Черниговской и Винницкой области - 725 грн;

в Полтавской - 734 грн;

в Киевской – 748 грн;

в Черкасской – 770 грн;

самая дорогая пасхальная корзина традиционно будет в столице, где за нее придется заплатить 876 грн.

Стоимость пасхальной корзины на востоке будет колебаться в пределах 713-812 грн:

в Запорожской области - 713 грн;

в Днепропетровской – 729 грн;

в Донецкой – 770 грн;

в Луганской области – 778 грн;

в Харьковской области - 812 грн.

Стоимость пасхальной корзины в Николаевской области составит 749 грн. Жителям других южных областей – в Одесской и Херсонской – придется заплатить по 773 грн.

Напомним, ранее Юрий Лупенко рассказал, что самыми дорогими составляющими праздничного корзины в этом году традиционно будут мясные продукты, из молочных продуктов больше всего придется заплатить за сыр, а вот самыми дешевыми составляющими будут яйца и хрен.

Как известно, в 2020 году отмечать Пасху будут 19 апреля. В эти выходные христиане восточного обряда праздновали Вербное воскресенье, а с сегодняшнего дня началась Страстная неделя.