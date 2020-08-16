Пароходство на Дунае за первое полугодие получило рекордную прибыль

Такой результат стал возможным, благодаря благоприятной навигационной обстановке, оптимизации бизнес-процессов и ряде внедренных антикоррупционных мер

За первое полугодие 2020 года ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" получило 34,6 млн грн прибыли - это один из ее крупнейших финансовых показателей за последние годы. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба Министерства.

"Еще одно инфраструктурное предприятие, которое во время пандемии показывает, что кризис-это не только о потерях, но и о новых возможностях - Украинское Дунайское пароходство.

За эти непростые первые пол года 2020-го компания получила рекордную прибыль в размере 34,6 млн грн. Для сравнения, за первое полугодие прошлого года Украинское Дунайское пароходство заработало в 4 раза меньше - 8,4 млн грн, в 2018-м - 0,5 млн грн, а в 2017-м вообще вышло в минус. Благодарен руководству компании за слаженную и эффективную работу", - рассказал Криклий.

Отмечается, что положительные финансовые результаты компания получила благодаря ряду внешних и внутренних факторов, в частности, - благоприятной навигационной обстановке, оптимизации бизнес-процессов и ряде внедренных антикоррупционных мер.

Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры прекратило полномочия Дмитрия Чалого на посту председателя правления Чао "Украинское Дунайское Пароходство", уволив его с работы 8 октября 2019 года