Падение транзита российского газа по территории Украины составляет 40%, - Омелян

Владимир Омелян Mind

РФ потеряла часть рынка в Европе, отметил бывший министр

Падение транзита российского газа по украинской территории составляет ориентировочно 40 процентов.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил министр инфраструктуры Украины в 2016-2019 гг. Владимир Омелян.

"Падение транзита газа по украинской территории со стороны России - где-то ориентировочно 40%. По итогам этого года ожидают 50-55 миллиардов кубов, а это меньше существенно", – сообщил бывший министр.

Гость студии отметил, что причина уменьшения транзита газа – падение потребления российского голубого топлива в Европе.

"На самом деле российский газ эффективно замещается LNG газом, который поступает из Соединенных Штатов и из стран Персидского залива. Россияне из-за своей неуступчивости и такой тупой традиционной газовой политики потеряли существенную долю рынка и продолжают терять. И здесь для Украины есть шанс. Хорошо, что "Нафтогаз" сообразил вовремя и предложил европейским партнерам использовать наши газохранилища, потому что мы на этом зарабатываем на самом деле тоже деньги... Но по транзиту самого российского газа – здесь либо 2 млрд назовут как победу, но это не победа, потому что транзит падает", – сказал Владимир Омелян.

Как сообщали, 16 марта 2020 года "Оператор ГТС Украины" совершил транзит первых объемов газа между двумя странами Европейского Союза.

Напомним, с 1 марта ООО "Оператор ГТС Украины" и словацкий оператор ГТС Eustream a.s. запустили виртуальный реверс газа. Отмечается, реверс будет осуществляться через точку соединения "Вельке Капушаны-Ужгород".