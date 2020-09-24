Падение экономики в Украине не является критическим, - ЕБРР

Киев. Майдан Независимости Фото из открытых источников

Официальную статистику и прогнозы Европейский банк планирует обнародовать в начале октября

Падение экономического уровня в Украине не является критическим и достигает 4,5%, по подсчетам ЕБРР. Об этом сообщила заместитель директора ЕБРР в Украине Ирина Новикова на львовском Деловом форуме, передает "Укринформ".

Сообщается, что официальную статистику и прогнозы Европейский банк планирует обнародовать в начале октября, когда будет собрание акционеров.

"Если посмотреть на карту мира, где произошли изменения в экономике от пандемии, то ситуация в развивающихся странах ничем не хуже, чем в развитых, таких как Англия или Германия. Пока что, по нашим подсчетам, падение экономики в Украине составляет около 4,5%, к концу года может вырасти до 5,5%", - сказала она.

Впрочем, по ее словам, это оптимистичные прогнозы.

"Мы считаем, что в следующем году экономика в государстве будет восстанавливаться, потому что для этого есть все факторы развития", - сказала Новикова.

Представитель ЕБРР также сообщила, что уже через неделю состоится собрание акционеров, где будут присутствовать и представители из Украины, и официально обнародуют данные по экономическим показателям.

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Ранее сообщалось, что в 2021 году Украина может получить от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) почти полмиллиарда евро на ремонт дорог.