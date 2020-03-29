Отсутствие реакции на дефолт "ДТЭК Энерго" - демонстрация слабости и беспомощности государства, - Бутусов

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов Фото из открытых источников

По его мнению, если бы в Украине работали правоохранительные органы, то они бы уже были в офисе "ДТЭК Энерго" и задавали вопросы менеджменту

Главное событие дня, которое не уступает коронавирусу, и законам из пакета МВФ - это официальный дефолт "ДТЭК Энерго", который произошел из-за того, что олигархи знают лучше, чем кто-либо, насколько слабым и беспомощным является государство.

Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Как утверждает Бутусов, ООО "ДТЭК Энерго" остановило две шахты и обогатительную фабрику и заявило, что останавливает две шахты, обогатительную фабрику и "приостанавливает выплаты купона по еврооблигациям и процентах по банковскому долгу" с 1 апреля.

Журналист убежден, что если бы в Украине был фондовый рынок, сейчас бы посыпалось все, а если бы в Украине работали и правоохранительные органы, то они бы все уже были в офисе "ДТЭК Энерго" и задавали вопросы менеджменту.

"Какой дефолт, если в 2019-м компания реструктуризировала свои долги и получила чистую прибыль в 2,55 млрд грн?", - пишет Бутусов.

По мнению главного редактора Цензор.НЕТ, если бы в Украине были президент и премьер-министр, которых Ринат Ахметов, владелец "ДТЭК Энерго", хотя бы немного боялся и уважал, то он бы никогда не пошел на дефолт и остановку шахт после покупки виллы во Франции за 200 миллионов долларов, и запуска новостного телеканала с инвестициями в десятки миллионов долларов.

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"Но ничего этого не будет. Ведь олигархи знают лучше, чем кто-либо, насколько слабо и беспомощно государство. Логика Ахметова понятна: он хочет удешевить стоимость своего долга, сбить цены. Проще это спрятать под коронавирусом. Полное молчание и отсутствие комментариев властей. Это как понимать? Премьер-министр, который работал ранее в "ДТЭК", ничего необычного не увидел?", - отметил Бутусов.

Он добавил, что олигархи сами определяют для себя правила игры и помогают по просьбе Зеленского с каретами "скорой помощи" только для того, чтобы им никто не мешал.

Напомним, ранее стало известно, что крупнейший украинский частный энергохолдинг "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова заявил, что не будет платить по кредитам, и предупредил кредиторов о реструктуризации долга из-за ситуации с коронавирусом.