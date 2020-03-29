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Отсутствие реакции на дефолт "ДТЭК Энерго" - демонстрация слабости и беспомощности государства, - Бутусов

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов Фото из открытых источников

По его мнению, если бы в Украине работали правоохранительные органы, то они бы уже были в офисе "ДТЭК Энерго" и задавали вопросы менеджменту

Главное событие дня, которое не уступает коронавирусу, и законам из пакета МВФ - это официальный дефолт "ДТЭК Энерго", который произошел из-за того, что олигархи знают лучше, чем кто-либо, насколько слабым и беспомощным является государство.

Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Как утверждает Бутусов, ООО "ДТЭК Энерго" остановило две шахты и обогатительную фабрику и заявило, что останавливает две шахты, обогатительную фабрику и "приостанавливает выплаты купона по еврооблигациям и процентах по банковскому долгу" с 1 апреля.

Журналист убежден, что если бы в Украине был фондовый рынок, сейчас бы посыпалось все, а если бы в Украине работали и правоохранительные органы, то они бы все уже были в офисе "ДТЭК Энерго" и задавали вопросы менеджменту.

"Какой дефолт, если в 2019-м компания реструктуризировала свои долги и получила чистую прибыль в 2,55 млрд грн?", - пишет Бутусов.

По мнению главного редактора Цензор.НЕТ, если бы в Украине были президент и премьер-министр, которых Ринат Ахметов, владелец "ДТЭК Энерго", хотя бы немного боялся и уважал, то он бы никогда не пошел на дефолт и остановку шахт после покупки виллы во Франции за 200 миллионов долларов, и запуска новостного телеканала с инвестициями в десятки миллионов долларов.

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"Но ничего этого не будет. Ведь олигархи знают лучше, чем кто-либо, насколько слабо и беспомощно государство. Логика Ахметова понятна: он хочет удешевить стоимость своего долга, сбить цены. Проще это спрятать под коронавирусом. Полное молчание и отсутствие комментариев властей. Это как понимать? Премьер-министр, который работал ранее в "ДТЭК", ничего необычного не увидел?", - отметил Бутусов.

Он добавил, что олигархи сами определяют для себя правила игры и помогают по просьбе Зеленского с каретами "скорой помощи" только для того, чтобы им никто не мешал.

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Напомним, ранее стало известно, что крупнейший украинский частный энергохолдинг "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова заявил, что не будет платить по кредитам, и предупредил кредиторов о реструктуризации долга из-за ситуации с коронавирусом.

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