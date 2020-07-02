Отставка Смолия: Гетманцев не видит угроз для сотрудничества с МВФ и курса гривны

Даниил Гетманцев Фото из открытых источников

Не вижу оснований и для того, чтобы курс был по 30-50 грн

Народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев не видит угроз для сотрудничества с МВФ и для курса гривны после заявления об отставке главы Нацбанка Якова Смолия.

Об этом он сказал во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

Как отметил Гетманцев, о просчетах главы Нацбанка, которые негативно повлияли на экспортеров и исполнения бюджета, говорилось еще в 2019-м году. Однако в деятельности Национального банка можно выделить и позитив. Это, в частности, низкая инфляция и платежеспособность банков.

"Банковская система является стабильной и прибыльной. Поэтому деятельность Национального банка стоит обсуждения. Она не происходит без ошибок, но их не совершает тот, кто их не делает", – сказал Гетманцев.

Комментируя увольнение главы Нацбанка, политик отметил, что, очевидно, МВФ "не будет радоваться" решению Смолия уйти в отставку.

"Если говорить о позиции Международного валютного фонда, очевидно, они не будут радоваться такому решению Смолия. Но я хочу подчеркнуть, что это решение председателя Национального банка, на которое мы должны адекватно отреагировать. Мы не имеем возможности не отреагировать на это решение и должны принять соответствующие меры по его выполнению", – сказал Гетманцев.

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Вместе с тем он добавил, что освобождение Смолия не несет угрозы ни для сотрудничества Украины с МВФ, ни для курса гривни.

"Если говорить о перспективах меморандума с Международным валютным фондом, я не вижу особых угроз ни для меморандума с Международным валютным фондом, ни для курса гривны, потому что "разгоняют зраду" вокруг того, что завтра у нас будет курс по 30, 40, 50 грн., у кого насколько фантазии хватает. Я убежден, что рынки воспримут эту новость, это событие спокойно, потому что никто не отказывается от того курса на макроэкономическую финансовую стабильность, который ведет Национальный банк", – заявил Даниил Гетманцев.

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Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий написал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке. По его словам, он сделал это, поскольку в течение длительного времени на Национальный банк осуществляется систематический политическое давление.

Также на эту новость отреагировали послы стран-членов "Большой семерки" (G7), назвав независимость Нацбанка фундаментальным достижением Украины, и предостерегли власть от "подрыва" этой институции.

Добавим, политтехнолог Борис Тизенгаузен заявлял, что руководство Нацбанка сейчас могут изменить, и на отношения с международными кредиторами это не повлияет.