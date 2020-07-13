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Отставка Смолия была для нас неожиданностью, - Офис президента

Яков Смолий Фото - bank.gov.ua

В Офисе добавили, что Игорь Коломойский, который желал увольнения Смолия, не имеет влияния на госучреждения

В Офисе президента Украины заявили, что были удивлены решением Якова Смолия уйти в отставку с должности председателя Национального банка Украины и подчеркнули, что Владимир Зеленский поддерживает независимость НБУ. Об этом в ОПУ заявили в комментарии Washington Post.

"Отставка Смолия стала неожиданностью для Офиса президента. Никто не ожидал и не требовал его замены. Офис президента не может заставить человека остаться на должности, если он или она этого не хочет", - отметили в ОП.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о заинтересованности олигарха Игоря Коломойского, который долгое время желал отставки Якова Смолия, в Офисе президента заверили, что олигарх не имеет влияния на госучреждения.

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Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке. По его словам, он сделал это, поскольку в течение длительного времени на Национальный банк осуществляется систематическое политическое давление.

3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности председателя Национального банка. Сейчас его обязанности временно исполняет первый заместитель Екатерина Рожкова.
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