ОТО в 2021 году получат на 1,3 миллиарда гривен меньше, - Марченко

Сергей Марченко Минфин

Для ОТО бюджетом 2021 была предложена сумма в 8,8 млрд грн, отметил министр

Объединенные территориальные общины в 2021 году получат на 1,3 миллиарда гривен меньше.

Об этом в комментарии корреспонденту телеканала ZIK заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Глава Министерства финансов Украины, комментируя принятие во втором чтении проекта государственного бюджета на следующий год, отметил, что доволен голосованием за главную смету страны. Что касается критики главной сметы страны, министр отметил: "Для того, чтобы хотеть и иметь возможности для другого бюджета, надо сделать для этого определенные шаги. И мы над этим будем работать в следующем году, потому что в этом году, как я уже отмечал, мы пытались удерживать ситуацию. Это были вопросы пандемии, потопы, пожары, этот год был достаточно сложный, и он дал нам возможность формировать бюджет. Этот бюджет будет толчком для дальнейшего развития".

Министр добавил, что бюджет – пример того, как можно находить компромисс, ведь в нем есть все шаги, которые нашли бюджетную поддержку, бюджетное финансирование, и будут сделаны в следующем году.

Сергей Марченко объяснил, почему сегодня так долго происходило заседание профильного комитета и вокруг какого вопроса шли споры.

"Мы предложили сумму 8,8 млрд грн для ОТО, которые делились бы прозрачно, по протяженности дорог, но почему-то решили в угоду каким-то политическим целям, амбициям, я не хочу даже думать, почему именно, проголосовать за правку 1344 оставить, которая оставляет сумму значительно меньшую. Делить будут в зависимости от наличия заправочных станций на территории ОТО, что является достаточно несправедливым... Но решение принято, его нужно выполнять. Поэтому была задержка... ОТО получат на 1,3 млрд грн меньше", – отметил министр.

Напомним, 15 декабря Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2021 год. Доходы госбюджета предусмотрены в сумме 1 092 083,3 млн гривен, что на 6,9% (на 70 031,4 млн гривен) больше, чем в 2020 году. Расходы госбюджета на 2021 год предусмотрены в сумме 1 328 201,6 млн гривен, что на 4,5% (на 57 524,5 млн гривен больше, чем в 2020 году).

Ранее сообщалось, что 15 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении изменения в Бюджетный кодекс в рамках государственного бюджета на 2021 год.