Отмена льготного тарифа на электроэнергию: В "Слуге народа" заявили, что проблемы не видят

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Александр Ковальчук утверждает, что дополнительно заплатить 78 грн для большинства украинцев – не проблема

Отмена льготного тарифа на электроэнергию для большинства украинцев не составит проблемы, поскольку эта льгота ранее экономила в месяц лишь 78 грн.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Ковальчук.

Парламентарий прокомментировал решение Кабинета Министров Украины об отмене льготного тарифа на электроэнергию.

"Мы говорим об отмене нормы – первые 100 кВт⋅ч за 90 копеек, все остальные по 1,68 грн. На мое мнение личное, это решение является правильным, и я объясню, почему. Вот эти 100 кВт экономили нам с вами вдруг 78 грн в месяц, если мы экономили на этих первых 100 кВт. Экономили все. Почему, например, я могу заплатить 78 грн, для меня не является проблемой и для большинства украинцев это не является проблемой. Конечно, для пенсионеров это проблема, но давайте будем откровенными и говорить о том, что в следующем году в связи с тем, что мы вдвое, уже вдвое повысили минимальную заработную плату, мы планируем еще повысить, пенсии вырастут на 300-500 грн. Итак, если из тех 300-500 грн в месяц придется заплатить 78 грн за эту разницу между 100 кВт и остальной потребленной электроэнергией, проблемы в этом я не вижу", – сказал Александр Ковальчук.

Напомним, Кабинет министров Украины на своем заседании в понедельник, 28 декабря, отменил льготный тариф на электроэнергию, установленный на уровне 90 копеек за кВт⋅ч для населения на первые 100 кВт⋅ч и установил с 1 января 2021 года фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт⋅ч.

Как сообщили в Минэнерго, постановление Кабинета министров, которым повышается льготный тариф на первые 100 кВт⋅ч электроэнергии для населения, принято с целью избежания стремительного роста тарифа для населения с января 2021 года.