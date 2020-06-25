Открытие КПВВ, обмен пленными и хранение радиоактивных веществ: О чем говорили на заседании ТКГ

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В итоге посол Хайди Грау положительно оценила активизацию работы украинской стороны в ТКГ

В четверг, 5 июня, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило в формате видеоконференции с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в составе украинской делегации. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, во время дискуссии Украина в очередной раз отметила важность установления устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня. В частности, украинская делегация акцентировала на необходимости обеспечения полного доступа СММ ОБСЕ к неподконтрольной территории.

Кроме этого, во время заседания Украина подняла вопрос экологических проблем в ОРДЛО. В частности, речь шла о безопасном хранении радиоактивных материалов, которые находятся в неподконтрольных районах. Также обсуждали обеспечение водоснабжения в зоне конфликта.

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В то же время в рамках гуманитарной группы обсуждались вопросы согласования списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц. Украинская сторона настояла на освобождении "всех на всех". После чего делегация сообщила о готовности открыть два новых КПВВ в Луганской области.

Подытоживая дискуссию, модератор от ОБСЕ посол Хайди Грау положительно оценила активизацию работы украинской стороны, отметив, что это внесло конструктив в работу всех групп ТКГ", – добавили в пресс-центре ОП.

К слову, следующий раунд консультаций в рамках ТКГ запланирован на 8 июля.

Напомним, на прошлой неделе украинская делегация во время Трехсторонней контактной встречи подчеркнула необходимость полного восстановления действия украинского законодательства на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. Кроме этого во время встречи речь шла о восстановлении систем налогообложения и расчетов в рамках украинского правового поля.