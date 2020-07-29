Оснований для введения дополнительных пошлин и квот на нефтепродукты нет, – президент Нефтегазовой ассоциации Украины

Неля Привалова enkorr.ua

Это дискриминационный и искусственный механизм, говорит Неля Привалова

Для введения дополнительных пошлин и квот на импорт нефтепродуктов на территорию Украины нет никаких оснований, это дискриминационный и искусственный механизм.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения сообщила президент Нефтегазовой ассоциации Украины Неля Привалова.

Неля Привалова заявила, что никаких оснований для введения ограничительных, дискриминационных и искусственных механизмов в виде дополнительных пошлин на импорт нефтепродуктов на территорию Украины или ограничительных квот на нефтепродукты нет.

Так президент Нефтегазовой ассоциации Украины прокомментировала информацию о том, что компания "Укртатнафта" в очередной раз обратилась к Министерству энергетики с просьбой инициировать ограничение импорта дизельного топлива и сжиженного газа из России. Компания требует уже с 1 августа 2020 года ввести специальную пошлину на уровне 8,46%. По подсчетам экспертов, это приведет к повышению оптовых цен на дизельное топливо на 1100 грн/т. Для конечных потребителей стоимость дизтоплива на АЗС вырастет примерно на 1 грн/л. Больше всего от ограничения импорта пострадает аграрный сектор, который потребляет более 20% всего дизельного топлива в стране. Убытки сельхозпроизводителей могут составить 1,5 млрд грн в год. Общие убытки экономики, по оценкам "Нефтегазовой ассоциации Украины", составят 11 млрд гривен в год.

"Почему этот вопрос беспокоит участников рынка, промышленных потребителей, граждан? Поскольку анализ возможного введения пошлин или квот нефтепродуктов, которые импортируются на территорию Украины, свидетельствуют, что это является абсолютно дискриминационным и искусственным механизмом, который не применяется ни в одной стране Европейского Союза. Наоборот, страны ЕС с дефицитными объемами нефтепродуктов по аналогии с Украиной открывают свои рынки, они ищут по лучшим ценам, с лучшими условиями для своих потребителей нефтепродукты и их закупают и импортируют на свои территории. Такие искусственные ограничения противоречат положениям ВТО и соглашению об ассоциации, поскольку не предусматривают введение для импорта товаров каких-либо искусственных ограничений, если для этого отсутствуют объективные основания. А наш случай как раз является таким, что у нас объективных оснований для введения пошлин или квот нет", – подчеркнула Неля Привалова.

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Президент Нефтегазовой ассоциации Украины отметила, что в Украину импортируют нефтепродукты из разных стран. Благодаря этому страна обеспечена нефтепродуктами по лучшим ценам, на рынке есть конкуренция.

"Введение пошлин может привести к монополизации рынка", – предостерегла Неля Привалова.

По ее словам, в случае введения дополнительных пошлин и квот на определенном промежутке времени может возникнуть дефицит топлива, будет повышение цен для промышленных потребителей и для граждан. А вот заместить импорт сжиженного газа в полном объеме невозможно, говорит Неля Привалова.

Как сообщалось, в случае введения ограничений на импорт нефтепродуктов, чего добиваются украинские нефтеперерабатывающие компании, закупочные цены на дизельное топливо и сжиженный газ в стране могут стать самыми высокими в Европе.

Ранее аналитик "Консалтинговой группы А-95" Артем Куюн спрогнозировал, что после введения пошлины на импорт нефтепродуктов произойдет их подорожание.