Оснований для паники нет: Долговая нагрузка в 2021-м соразмерна с возможностью её профинансировать, – Марченко

Министр финансов Сергей Марченко Фото из открытых источников

Министр подчеркнул, что у государства не настолько большая долговая нагрузка, чтобы это привело к дефолту

Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что нельзя приостановить выплаты по заимствованиям и отдать эти средства украинцам, как это предлагает оппозиция, поскольку, если один раз не заплатить средства, которые вы должны, в другой раз вам не поверят и не одолжат. Об этом он заявил в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK.

"Я отношусь к таким идеям категорически негативно. Можно один раз не заплатить средства, которые вы должны, в другой раз вам не поверят и не одолжат. К сожалению, в практике Украины такие случаи были, когда мы осуществляли реструктуризации. Я считаю, что надо находить возможности, не доводить до ситуации реструктуризации, проводить соответствующую взвешенную долговую политику, чтобы о ситуации даже не шла речь.

Списывают долги и проводят реструктуризации страны, в которых политики абсолютно безответственны, или страны, у которых нет возможности даже заплатить по своим долгам. Поэтому, я считаю, Украина не должна идти ни в том, ни в другом направлении. Мы - самодостаточная страна, мы должны самостоятельно стоять твердо на ногах и отвечать по собственным обязательствам и заимствованиям", - сказал Марченко.

На вопрос ведущего, удастся ли Украине избежать дефолта, министр подчеркнул, что у государства не настолько большая долговая нагрузка, чтобы это привело к такой катастрофе.

"Слово "дефолт" прошу не употреблять. Нет необходимости его употреблять, потому что у нас не такая большая нагрузка долговая, не пугайте людей. В следующем году наш долг сократится на 3% от ВВП, и я не вижу условий для паники. У нас долговая нагрузка в следующем году нормальная, соизмерима с нашими возможностями ее профинансировать", - добавил Марченко.

Напомним, 18 сентября министр финансов Украины Сергей Марченко во время заседания парламента представил нардепам проект государственного бюджета на 2021 год. В частности, он предусматривает рост экономики на уровне 4,6% и инфляцию в 7,3%.

Кроме этого, доходы в государственном бюджете на следующий год планируются на уровне 1071 млрд грн (+92,3 млрд грн до плана 2020 года), а расходы – на уровне 1350 млрд грн.