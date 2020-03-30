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"Ощадбанк" продлил срок действия всех своих карт на период карантина

Карты будут активны до 1 июля 2020 года

Отделение Ощадбанка Украины. Фото: nv.ua

В "Ощадбанке" заявили, что в условиях карантина не будут блокировать карты, срок действия которых заканчивается, они будут оставаться активными до 1 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба банка. 

"Ощадбанк заботится о безопасности и здоровье клиентов, поэтому позаботился о том, чтобы они как можно меньше посещали его отделение на время карантина. Все карты Ощадбанка, срок которых истекает во время карантина, будут активны до 1 июля 2020 года и не блокируются банком", - говорится в сообщении.

Кроме этого, клиентов призывают не выходить из дома, вместо этого делать покупки в онлайн-магазинах, а также платить в интренете за коммунальные услуги. 

Напомним, ранее "ПриватБанк" также решил продлить действие карт для выплат на тот случай, если окончание срока действия карты приходится на период карантина.

 

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