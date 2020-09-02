Осенью украинцев ждет "жилищный коллапс": Повышение цен на "коммуналку" сдерживают до выборов, – нардеп Цимбалюк

Телеканал ZIK

Очень важно не потерять "управляемость государством" после местных выборов, ведь сегодня вертикаль президента почти разрушена

Вследствие ликвидации районный государственных администраций осенью украинцев ждет "жилищный коллапс".

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины, фракция "Батькивщина" Михаил Цымбалюк.

Он отметил, что одним из пунктов соглашения между Украиной и Европейским Союзом о выделении Украине транша в размере 1.2 млрд. долларов есть отмена постановления, которое обязывало "Нафтогаз Украины" продавать газ украинской добычи населению.

Следовательно, по словам нардепа, сегодня говорить о повышении цены газа как о причине повышения цен на европейских рынка – совсем несправедливо.

"Надо, чтобы власть четко сказала людям, что мы подняли цену на газ, и это не только основное повышение, нас ждет еще поднятие тарифов на воду, тепло. Кое-кто сдерживает это до местных выборов", – заявил нардеп и добавил, что очень важно не потерять "управляемость государством" после местных выборов, ведь сегодня вертикаль президента почти разрушена.

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А в результате ликвидации районных госадминистраций, продолжил гость ток-шоу, украинцев ждет "жилищный коллапс".

"У власти нет ответа. Поэтому осенью будет жилищный коллапс. Почему? Сегодня власть забыла, что такое жилищно-коммунальная отрасль. Там, где есть мощный мэр, это еще делается. А где нет сильного местного самоуправления, сегодня рушатся дома", – акцентировал политик.

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Напомним, экономический аналитик Виктор Скаршевский заявил, что подготовка к отопительному сезону в Украине может быть сорвана из-за огромных долгов на газовом рынке, которые уже превысили 114 миллиардов гривен.