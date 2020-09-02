Осенью украинцев ждет "жилищный коллапс": Повышение цен на "коммуналку" сдерживают до выборов, – нардеп Цимбалюк
Очень важно не потерять "управляемость государством" после местных выборов, ведь сегодня вертикаль президента почти разрушена
Вследствие ликвидации районный государственных администраций осенью украинцев ждет "жилищный коллапс".
Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины, фракция "Батькивщина" Михаил Цымбалюк.
Он отметил, что одним из пунктов соглашения между Украиной и Европейским Союзом о выделении Украине транша в размере 1.2 млрд. долларов есть отмена постановления, которое обязывало "Нафтогаз Украины" продавать газ украинской добычи населению.
Следовательно, по словам нардепа, сегодня говорить о повышении цены газа как о причине повышения цен на европейских рынка – совсем несправедливо.
"Надо, чтобы власть четко сказала людям, что мы подняли цену на газ, и это не только основное повышение, нас ждет еще поднятие тарифов на воду, тепло. Кое-кто сдерживает это до местных выборов", – заявил нардеп и добавил, что очень важно не потерять "управляемость государством" после местных выборов, ведь сегодня вертикаль президента почти разрушена.
Новости по теме: Кто компенсирует украинцам переплату по тарифам, которые 5 лет назад подняли на 25%? - Владимир Кацман
А в результате ликвидации районных госадминистраций, продолжил гость ток-шоу, украинцев ждет "жилищный коллапс".
"У власти нет ответа. Поэтому осенью будет жилищный коллапс. Почему? Сегодня власть забыла, что такое жилищно-коммунальная отрасль. Там, где есть мощный мэр, это еще делается. А где нет сильного местного самоуправления, сегодня рушатся дома", – акцентировал политик.
Читайте также: "Взыскание долгов по-новому: какие нововведения предлагают нардепы в сфере ЖКХ".
Напомним, экономический аналитик Виктор Скаршевский заявил, что подготовка к отопительному сезону в Украине может быть сорвана из-за огромных долгов на газовом рынке, которые уже превысили 114 миллиардов гривен.