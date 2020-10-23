"Оптимизма нет": Экс-министр экономики назвал, когда ожидать следующий транш МВФ и почему без него никак

Украина все время балансирует на грани дефолта, отметил Виктор Суслов

До тех пор, пока Международный валютный фонд (МВФ) не увидит окончательный текст уже принятого и проголосованного государственного бюджета Украины на 2021 год, никаких траншей не будет.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил министр экономики Украины в 1997-1998 годах Виктор Суслов.

Эксперт отметил, что затягивание бюджетного процесса в Украине очень влияет на решение Международного валютного фонда.

"Можно уверенно утверждать, что, пока МВФ не увидит окончательный текст уже принятого и проголосованого бюджета, никаких траншей от МВФ не будет. Таким образом, ожидаемый второй транш не будет получен, и, скорее всего, будет получен уже после нового года. И президент Украины, конечно, прав: украинская экономика крайне слаба. Украина все время балансирует на грани дефолта, на грани банкротства, и в этом смысле Украина абсолютно зависима от денег МВФ. Мы вынуждены продолжать жить в долг в виду слабости и неэффективности экономической политики нашей власти", – сказал Виктор Суслов.

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Эксперт объяснил, что транш МВФ нужен Украине для того, чтобы пополнить золото-валютные резервы, которые постепенно уменьшаются; чтобы удержать курс гривны; чтобы провести достаточно высокие выплаты нерезидентам – держателям облигаций, которые выходят из украинских ценных бумаг, притом, хотят выйти при наиболее выгодном за них курсе.

"Поэтому для этих целей, для расчета по долгам, по сути, нам нужен этот транш", – подытожил Виктор Суслов.

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Бывший член Кабмина также отметил, что причин для большого оптимизма нет, скорее, наоборот, есть основания для пессимизма, – даже в следующем году Украина не сможет выйти на уровень роста экономики в 2019 году.

Как сообщали, глава НБУ Кирилл Шевченко отметил, что Национальный банк Украины ожидает получить транш от Международного валютного фонда в конце 2020 года.

Недавно Кабинет министров Украины создал межведомственную рабочую группу по вопросам координации переговорного процесса с Международным валютным фондом. Группа была образована с целью выполнения обязательств украинской стороны в рамках программы Stand-by.