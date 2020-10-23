Опрос Зеленского ориентировочно стоит более 100 млн гривен, - ОПОРА

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Около 75 млн гривен планируют направить на работу привлеченных волонтеров

Ориентировочная стоимость расходов на опрос, которое ранее анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, составляет 103 млн гривен. Около 75 млн гривен планируют направить на работу волонтеров. Об этом рассказала председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская во время брифинга, передает РБК-Украина.

По ее словам, привлеченным волонтерам может быть выплачено 1,2 тыс. грн по гражданско-правовому договору.

"Если речь идет о гражданско-правовые сделки, то к ним надо добавить еще 40% налоговых сборов разного типа, которые нужно уплатить в бюджет. Соответственно, ориентировочное количество расходов является 103 млн грн, если мы говорим о сумме, с которой еще будут уплачены налоги, а также компенсировано 40 грн координаторам за каждого дополнительно приведенного человека", - отметила Айвазовская.

Напомним, 13 октября президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан в день местных выборов прийти на избирательные участки и ответить на 5 важных для каждого вопросов. По его словам, вопросы будут касаться того, что "мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете".

14 октября глава государства объявил первый из 5 вопросов, которые будут вынесены на опрос 25 октября во время местных выборов. Он будет касаться коррупции в особо крупных масштабах.

На следующий день, Зеленский назвал второй вопрос, который будет касаться создания на Донбассе свободной экономической зоны.

А в пятницу, 16 октября, президент обнародовал финальные три вопроса всенародного опроса.