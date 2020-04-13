"Оппозиционная платформа - За жизнь" предложила правительству антикризисную программу, – Королевская

Наталия Королевская

Мы показали правительству программу выхода из социально-экономического кризиса в стране, но это не принимается и не рассматривается

Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" предложила правительству антикризисную программу.

Об этом заявила народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Наталия Королевская во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

"Мы настаиваем на разумном карантине, на то, чтобы его пересмотреть сегодня им дать возможность людям, которые не находятся в группе риска, тем предприятиям, которые могут сегодня осуществлять свою деятельность – они должны работать, потому что люди должны получать зарплату. А если правительство хочет, чтобы все сидели на карантине, так пусть они людям платят тогда за то, что они сидят на карантине, потому что людям нужно кушать, покупать лекарства, оплачивать услуги. Невозможно ввести в блокаут всю страну и при этом абсолютно ничего не делать. Они доведут страну до тотального голода. Как раз мы апеллируем к ним, давайте максимально объединять усилия, мы им дали антикризисный план, предложения относительно изменений в бюджет, мы показали им программу выхода из социально-экономического кризиса в стране. Но это не принимается и не рассматривается", – сказала она.

"Мы также им прописали четкий и понятный план, как реструктуризировать внешнюю задолженность, а эти 300 млрд грн, которые заложены в бюджет на погашение долгов направить также на восстановление и сохранение нашей экономики, защиту людей. Мы настаиваем на другом принципиальном подходе, антикризисные меры, которые сегодня нужно применять в нашей стране", – подчеркнула нардеп.

Напомним, ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил о том, что "Оппозиционной платформа - По жизни" разработала антикризисный план по борьбе с коронавирусом и преодоления последствий пандемии.