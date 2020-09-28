"Оппозиционная платформа - За жизнь" подготовила концепцию изменений к проекту госбюджета-2021, - Черный

Народный депутат (фракция "Оппозиционный платформа – За жизнь") Виктор Черный Фото из открытых источников

К проекту бюджета есть много претензий, говорит парламентарий

Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" подготовила концепцию изменений к проекту государственного бюджета на 2021 год.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK сообщил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Виктор Черный.

"Сегодня наша фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" подготовила концепцию изменений к бюджету. Возможно, мы предложим альтернативный бюджет, как в прошлом году мы предложили альтернативный бюджет. Более того, есть много претензий к этому бюджету уже даже на уровне макроэкономических показателей, которые являются рассчетными, и они их рассчитывают как-то не совсем как бы логично, на что мы указываем в наших предложениях", – сказал Виктор Черный.

Парламентарий анонсировал, что уже в ближайшее время на сайте политической силы можно будет ознакомиться со всеми предложениями к проекту государственного бюджета на следующий год.

Виктор Черный добавил, что, в частности, речь идет о предложениях повысить минимальную пенсию до 5 тысяч гривен. Для этого, заверил нардеп, есть реальные возможности.

Как сообщали, Верховная Рада 20 октября должна рассмотреть проект государственного бюджета на 2021 год в первом чтении. Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета.

Ранее сообщалось, что министр финансов Сергей Марченко презентовал в Верховной Раде госбюджет на 2021 год, назвав его "бюджетом возможностей".