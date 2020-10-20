ОП прогнозирует падение ВВП Украины до 4,8 %

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Заместитель руководителя ОП отметила, что последние 3 месяца свидетельствуют о том, что экономика медленно восстанавливается

Падение ВВП Украины в этом году не будет превышать 4,8 %. Об этом в эфире "Свободы слова" заявила заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив.

"Мы оцениваем, что падение ВВП будет не более 4,8%. И это значительно лучший показатель по сравнению с тем, который еще в начале года в период неопределенности наблюдали мы в Украине. На самом деле если посмотреть глобально на экономику, то Еврозона за первое полугодие упала в среднем на 11,2%. То есть в целом в этом году мировая экономика падает", - сказала Кузнецов.

Комментируя прогноз падения ВВП Украины от МВФ, заместитель назвала его слишком пессимистичным, отметив, что последние 3 месяца свидетельствуют о том, что экономика медленно восстанавливается.

К слову, недавно Международный валютный фонд улучшил оценку падения ВВП Украины в 2020 году до 7,2%. Вместе с тем Фонд прогнозирует, что в 2021 году ВВП Украины вырастет на 3 % (ранее прогнозировали 1,1 %), в 2025 году - рост на 4 %.

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Напомним, ранее Всемирный банк спрогнозировал в 2020 году ВВП Украины вследствие коронакризиса, упадет до 5,5%. В частности, ВБ ухудшил прогноз спада ВВП Украины на 2 процентных пункта, на 2021 год - на 1,5 п. п.