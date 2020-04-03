ООН планирует мобилизовать 165 млн долларов на борьбу с COVID-19 в Украине, - Шмыгаль

Деньги будут направлены на первоочередные нужды медицинской отрасли, а также на преодоление социально-экономических последствий пандемии

Денис Шмигаль Правительственный портал

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что до конца 2020 года Организация Объединенных Наций планирует мобилизовать 165 млн долларов для борьбы с коронавирусом в Украине. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Поздравляем запуск в рамках Глобального плана ООН отдельного Плана Гуманитарного реагирования ООН на пандемию COVID-19 в Украине. Согласно им, до конца года ООН планирует мобилизовать 165 млн долларов", - рассказал Шмыгаль.

Он уточнил, что из этой суммы 84 млн долларов будут направлены на первоочередные нужды системы здравоохранения, а еще 81 млн долларов пойдет на преодоление социально-экономических последствий пандемии.

Как отмечается, ВОЗ в свою очередь совместно с Министерством здравоохранения Украины работает над разработкой Стратегического плана реагирования на пандемию COVID-19 в Украине.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Всемирный банк готов выделить 35 млн долларов на поддержку медицинской отрасли государства.