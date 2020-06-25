Окружной админсуд открыл производство о смене наблюдательного совета Приватбанка

"Ответчиком в данном иске указан Национальный банк Украины. ОАСК будет осуществлять рассмотрение данного дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон коллегией в составе трех судей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в иске просят признать противоправной бездеятельность НБУ, которая заключается в не направлении в ПриватБанке требования о смене руководителей этого банка - председателя и членов наблюдательного совета Шэрона Иски, Артема Шевалева, Арана Кляйна, Юлии Мецгер, Сергея Алексеенко, Надира Шейха, Себастьяна Шенайх-Каролата, Романа Сульжика и Ольги Томаш "за несоблюдение ими требований закона про безупречно деловую репутацию".

Также ОАСК просят направить в ПриватБанк требование "об изменении соответствующих руководителей".

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Напомним, 4 мая Печерский районный суд Киева отказался уволить председателя правления Приватбанка Петра Крумханзла. В иске наблюдательного совета ПриватБанка и Кабмина профсоюз требовал обжаловать "бездействие" наблюдательного совета банка.