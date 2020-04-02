Около 80 стран просят МВФ о финансовой помощи в борьбе с коронавирусом

МВФ МВФ

О помощи просят развивающиеся страны

Страны с развивающимися рынками, попросили Международного валютного фонда о помощи на 20 млрд долларов. Об этом говорится на сайте организации.

Отмечается, что всего поступило около 80 обращений с просьбой оказать финансовую поддержку в борьбе с пандемией коронавируса. Глава МВФ Кристалина Георгиева уверена, что в ближайшее время поступят новые заявки.

"Мы наблюдали чрезвычайный всплеск запросов на чрезвычайное финансирование МВФ - около 80 стран подали заявки, и, скорее всего, поступят еще. Обычно у нас никогда не бывает нескольких запросов одновременно. Наша текущая оценка финансовых потребностей рынков составляет 2,5 триллиона долларов", - добавила глава МВФ.

Она также отметила, что Исполнительный совет МВФ уже утвердил первый из этих экстренных запросов для Кыргызской Республики.

Напомним, глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию в связи с пандемией коронавирус.