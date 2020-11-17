В Крыму выставили на продажу крупнейший винный завод полуострова

Винзавод "Массандра" в Криму Фото из открытых источников

Начальной стоимостью лота - 5,3 миллиарда рублей

Незаконное "Министерство имущественных и земельных отношений Крыма" выставило на продажу винный завод "Массандра". Об этом сообщает Meduza.

Согласно сообщению, на торги выставлены 100% акций АО "Производственно-аграрное объединение "Массандра" с начальной стоимостью лота - 5,3 миллиарда рублей (примерно 1,9 млрд грн).

Проведение аукциона назначили на 14 декабря, а заявки участников принимают до 8 декабря.

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Напомним, Фонд государственного имущества Украины в ноябре 2020 года выставил на онлайн-аукцион на площадке "Prozorro.Продажи" 10 спиртовых заводов. Начальные цены реализации лотов - от 8 до 54 млн гривен.